Roma Paredes, proposta indecente dall’Arabia? L’argentino ci pensa

L’Arabia Saudita ha messo nel mirino Leandro Paredes della Roma: pronta per lui una maxi offerta per il centrocampista

Sirene saudite per Leandro Paredes, che potrebbe dire addio alla Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino – impegnato in Copa America – sarebbe tentato di accettare una maxi offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

La Roma aspetta la sua risposta e intanto pensa al sostituto, con due nomi in cima alla lista: il primo è Cardoso del Betis che piace a Ghisolfi e poi Prati del Cagliari, obiettivo di De Rossi fin dai tempi della SPAL.