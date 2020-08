Roma, Pellegrini: «Brutta partita, c’è rabbia. Dispiace per Friedkin»

Lorenzo Pellegrini ha analizzato l’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia: le parole del centrocampista della Roma

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia.

PRESTAZIONE – «Non so cosa sia mancato. Loro hanno fatto una grande partita e noi no. Hanno vinto, hanno meritato ed è giusto così. Ora c’è tanta delusione e tanta rabbia. Forse è meglio in questo momento riflettere e non parlare perché magari si dicono cose che non si vogliono dire. C’è tanta amarezza e delusione. Era un po’ una valvola di sfogo per noi l’Europa League per dimostrare quello che non abbiamo dimostrato».

FRIEDKIN – «Deve essere un nuovo punto di partenza. Dispiace non avergli dato una soddisfazione».