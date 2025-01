Roma, Pellegrini: «Su di me voci ridicole, tra Mourinho e De Rossi solo bugie. Futuro? Deciderà il campo»

Le parole di Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, sul suo futuro in giallorosso dopo i recenti problemi

Lorenzo Pellegrini ha parlato al Corriere dello Sport del suo momento e del suo futuro con la Roma.

ESONERO MOURINHO – «Fu uno shock, anche perché nessuno se lo immaginava. Per noi non fu un bel momento. A fine novembre leggemmo che lo volevano cacciare, andammo da Tiago Pinto per chiedere se era vero e gli spiegammo che non c’era bisogno di mandarlo via. Volevamo continuare con lui».

FISCHI – «I risultati hanno peggiorato il clima in generale. E poi una montagna di stupidaggini, bugie messe in giro per fornire alla gente uno o più colpevoli. Ma colpevoli di cosa? Solo dei risultati».

COINVOLGIMENTO NEGLI ESONERI – «Subito dopo l’esonero altre voci ridicole, ci sentimmo al telefono perché desideravo chiarire la mia posizione e lui ha capito… Mou è trascinante, ti folgora. Noi ci dicevamo che se prima di ogni partita ci avesse chiesto di sbattere la testa contro un albero l’avremmo fatto tutti… Anche quella del tradimento a Daniele è pura fantascienza, invenzioni di chi non ha idea del rapporto che avevo e conservo con lui. Spesso la verità non interessa, è d’intralcio».

ULTIMO ANNO ALLA ROMA? – «È un pensiero che evito. Lascio chetsia il campo a decidere. Io sono molto fatalista e cerco sempre di essere positivo. Ti assicuro che finché avrò la possibilità di indossare la maglia della mia Roma lo farò dando tutto me stesso, anzi di più, come ho sempre fatto. Per me è importante riuscire a guardarsi allo specchio ed essere felice dell’uomo primancora che del calciatore. Non ho bisogno di dichiarare l’amore per la Roma, è così evidente».

FRIEDKIN – «Ho ricevuto un messaggio di Ryan dopo il derby contro la Lazio, al derby tengono tanto».