Roma, pari e POLEMICHE: proteste per un RIGORE non concesso, giallorossi FERMATI ancora

L’episodio che ha acceso le polemiche per il pareggio maturato per 1-1 tra Genoa e Roma. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in casa Roma ci sarebbe grande frustrazione per il pareggio ottenuto al Marassi contro il Genoa per 1-1. Il motivo è relativo ad un episodio arbitrale, con un netto calcio di rigore non concesso per un fallo su Dybala quando il risultato era ancora sullo 0-0.

Una recriminazione dovuta al gol del pareggio di De Winter arrivato al 96′, che tiene la Roma a soli 3 punti in Serie A dopo quattro giornate.