La Roma prima nel girone di Champions League. Ecco le possibili combinazioni per il passaggio agli ottavi

Dopo aver inanellato tre vittorie consecutive ed una sconfitta (all’esordio contro il Real Madrid), la Roma di Di Francesco si ritrova ai piani alti nel Gruppo G nella fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019. Dopo il pesante 3-0 incassato al Bernabeu di Madrid, i capitolini hanno rifilato un sonoro 5-0 al Viktoria Plzen all’Olimpico, dove anche il CSKA Mosca ha pagato dazio per 3-0, sul suolo moscovita invece si sono imposti con un risicato 1-2. Ora i romanisti sono chiamati a fare i conti con le Merengues, in quell’Olimpico che finora ha fatto da «fortino» sul palcoscenico europeo. Ad oggi il collettivo romano è capolista con 9 punti assieme al Real, questa sera dunque ci si gioca il primato assoluto nella Capitale. Al terzo posto c’è il CSKA con 4 punti, ultimo il Viktoria Plzen con un misero punticino.

Per ottenere la certezza aritmetica della qualificazione con una vittoria contro gli spagnoli, basterebbe però anche un pari. Si tratta quindi di fare quanto più possibile per strappare almeno un punto al temibile Real ed ottenere il pass per gli ottavi di finale. Invece per agguantare il primato dovranno vincere con ben 4 gol di scarto per ribaltare quel pesante 3-0 ottenuto in Spagna. Diverso il discorso in caso di sconfitta contro i Blancos: la Roma comunque avrebbe accesso alla seconda fase nel caso in cui il CSKA Mosca non dovesse vincere contro il Viktoria Plzen.

Roma Qualificazione Champions League agli ottavi

Vittoria contro il Real Madrid nella quinta giornata dei gironi di Champions League;

nella quinta giornata dei gironi di Champions League; Pareggio contro il Real Madrid nella quinta giornata di Champions League;

nella quinta giornata di Champions League; Sconfitta contro il Real Madrid e sconfitta contemporanea del CSKA Mosca nella quinta giornata di Champions League;

Roma Qualificazione Champions agli ottavi come prima del girone