Roma, con Ranieri i Friedkin preparano nuovi grossi investimenti già a gennaio

Ranieri e Friedkin pronti a rilanciare la Roma: il tecnico si prepara al debutto, ma intanto discute da dirigente con gli americani, pronti a investire

La Roma con l’arrivo di Ranieri prepara e progetta una nuova campagna di rilancio sia in campo che sul mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico è arrivato per risolvere nell’immediato il problema della panchina giallorossa, ma per il futuro il suo profilo glocal – internazionale, ma irrimediabilmente romano – sarà una chiave per organizzare la dirigenza. Intanto i Friedkin gli hanno confermato come la Roma rimane la priorità della famiglia americana, mentre l’acquisizione dell’Everton rientra di più in una logica di gruppo.

L’obiettivo è quello di tornare a competere in Champions League, da cui manca dalla stagione 2018/19. Per questo motivo i Friedkin sono pronti a riaprire il portafoglio per rinforzare la rosa già nella prossima finestra di mercato. Intanto, sempre in ottica di mercato e di restyling della dirigenza, Ghisolfi ha rivoluzionato l’area scouting, mettendoci a capo Andrea Iore.