L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha commentato il pareggio contro il Genoa di Marassi e la parata di Mirante

Nel post-partita di Genoa–Roma, l’allenatore dei giallorossi, Claudio Ranieri, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ranieri ha così commentato la parata di Mirante che ha mantenuto il pareggio: «Sapevamo che andavamo contro un muro e che sarebbero ripartiti, cercando di sfruttare contropiedi in velocità e calci piazzati. Meno male che all’ultimo Mirante ha parato il rigore».

«Romero? Loro sono stati bravi a non mollare, sapevano sarebbe stata difficilissima. Peccato per quel calcio d’angolo. Romero è già al quarto goal in queste situazioni, Schick lo stava schermando, ma all’ultimo è riuscito a essere solo. Champions? Siamo in corsa e lotteremo fino in fondo. La quota Champions? Non lo so, speriamo noi ci si rientri…»