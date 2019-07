Roma, riflessioni per la difesa in corso. L’obiettivo viene dall’Inghilterra

Roma, Petrachi riflette sui possibili acquisti in difesa. Mancini è “parcheggiato”, l’obiettivo numero uno viene dall’Inghilterra

Gianluca Petrachi non si ferma. Da quando è direttore sportivo della Roma (e anche da prima) il suo lavoro continua imperterrito per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Dopo aver messo a segno i primi acquisti, il d.s. si sta concentrando a tempo pieno sul reparto difensivo. Gianluca Mancini è un nome che piace, a tal punto da aver praticamente formalizzato tutto con l’Atalanta. Quello che, a oggi, sta frenando il tutto, è proprio la volontà di Petrachi.

Prima di mettere tutto nero su bianco vuole osservare attentamente tutte le situazioni in ballo. Questo perché ci sono dei giocatori che il dirigente predilige ancor di più. Il nome preferito viene dall’Inghilterra, ed è quello di Toby Alderweireld. Petrachi è consapevole che non si tratta di un’operazione facile, ma ci proverà. E per una volta potrebbe essere decisiva (in positivo) la mediazione di Franco Baldini che, da ex consulente del Tottenham, proverà a strappare un sì da parte del difensore. Difficile, ma non impossibile. La volontà di provarci c’è.