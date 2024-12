Voti Roma Sampdoria, i problemi di Ranieri e Semplici: Hermoso distratto, Le Fee lotta ma non basta; Venuti in difficoltà, Leonardi acerbo

Roma Sampdoria, le pagelle dei peggiori in campo, due per parte: Hermoso e Le Fée non convincono, come Venuti e Leonardi

Tutto facile per la Roma, che ha risolto la questione della qualificazione ai quarti di finale nel primo quarto di gara, per poi assistere al ritorno della Sampdoria nella ripresa, un fuochino immediatamente spento con la rete del 4-1 definitivo. Eppure, Ranieri qualcosa da correggere ce l’ha ancora. Quanto a Semplici, la situazione dei suoi non andava valutata certo ieri sera, resta il fatto che la fase difensiva è alquanto preoccupante. Ecco gli insufficienti più gravi delle due formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

HERMOSO – voto 5,5: «Al centro della difesa, lucido in fase d’impostazione, ma apre un’autostrada per Yepes sull’1-3».

LE FEE – voto 5,5: «Lotta in mezzo, anche se in un’occasione si fa soffiare il pallone daAkinsanmiro».

VENUTI – voto 5: «In difficoltà contro Zalewski, partita in salita: perde il duello con Shomurodov sul 4-1».

LEONARDI – voto 5: «Perde quasi tutti i contrasti, ci voleva ben altra cattiveria. Troppo acerbo per questi livelli».