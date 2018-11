Roma, scocca l’ora di Schick: titolare contro la sua Samp?

L’attaccante ceco Patrik Schick è favorito su Edin Dzeko per una maglia da titolare contro i blucerchiati

Il ballottaggio è ancora apertissimo, ma Schick potrebbe veramente fari rifiatare Edin Dzeko nella gara tra Roma e Sampdoria. Un periodo non facilissimo per l’attaccante ceco, arrivato nella Capitale con aspettative altissime e finito poi ai margini del progetto Di Francesco. Schierato spesso da esterno o da prima punta, Schick non ha più ritrovato i gol che l’avevano portato a un passo dalla Juventus, salvo poi essere scartato dopo le visite mediche. L’attaccante non ha più avuto la chance di giocare come seconda punta, quando partendo dalla sinistra aveva brillato segnando reti eccezionali.

Domenica potrebbe essere la grande occasione per l’attaccante ceco. Proprio contro la sua ex squadra, la Sampdoria che tanto aveva creduto in lui. Impensabile che Dzeko possa giocare tutte le partite dell’anno, soprattutto quando c’è di mezzo la Champions League. Per questo Di Francesco, che parlerà domani in conferenza stampa, potrebbe puntare al reinserimento di Schick. Con l’obiettivo di far ritrovare all’attaccante motivazioni e fiducia e di far ricredere gli scettici in un Olimpico mai in sintonia con il giocatore.