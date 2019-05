Roma schock: manifesti funebri con i teschi contro Pallotta – FOTO

James Pallotta ancora nel mirino dei tifosi. Contestazione macabra con degli annunci funebri sul presidente della Roma

Non si placa la contestazione dei tifosi della Roma nei confronti della società e del presidente James Pallotta dopo l’annunciato addio di Daniele De Rossi. Il capitano andrà via a fine stagione, i tifosi non ci stanno.

Oggi, nei pressi della sede romanista in viale Tolstoj all’Eur, sono comparsi dei manifesti funebri gialli con scritta nera: «Il giorno 25 maggio è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari James Joseph Pallotta. Ne danno il triste annuncio gli Ultras della Roma. I Funerali avranno luogo domenica 26 maggio presso lo stadio Olimpico di Roma».