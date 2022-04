Roma, il ko in Europa può lasciare strascichi

La sconfitta di Bodo per la Roma lascia strascichi tra amarezza e tensione che potrebbero ripercuotersi anche sul campionato

La Roma deve rituffarsi in campionato per scordarsi della partita contro il Bodo Glimt in Conference League. Una sconfitta che può aver lasciato strascichi nella testa dei giocatori.

Tensioni, amarezza e delusione per la sconfitta e per tutto quello che ne è conseguito al termine. Considerando che tra meno di una settimana ci sarà il ritorno all’Olimpico, le forze saranno riversate al match di giovedì. Situazione che potrebbe pagare in campionato la Roma, anche se nel weekend arriva la Salernitana, sfida sulla carte agevole ma che può essere la classica buccia di banana per scivolare. Mou tira un sospiro di sollievo per Mancini, spera di recuperare a pieno Abraham e ritrova Zaniolo. Lo scrive il Messaggero.