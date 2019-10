Roma, Smalling ha già convinto: Petrachi vuole riscattarlo

Roma, Smalling ha già convinto la dirigenza giallorossa. Petrachi subito a lavoro per poter riscattare l’inglese a fine stagione

Ci ha messo poco Chris Smalling per convincere la Roma. In poche partite è riuscito ad entrare al meglio nelle idee di Paulo Fonseca ed è diventato un leader della retroguardia giallorossa.

Per tale motivo, fa sapere Gianluca Di Marzio, Gianluca Petrachi sta già lavorando per il riscatto dell’inglese a fine stagione. Il dirigente giallorosso vuole incontrare presto il Manchester United e agire il prima possibile per non allungare i tempi.