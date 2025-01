Roma, Soulé è un caso: in campo con il contagocce e sul mercato non mancano gli estimatori

Matias Soulé sempre più ai margini della Roma: con Ranieri non gioca, ma per la società non è sul mercato anche se non mancano gli estimatori

Arrivato per 26 milioni di euro dalla Juve ora Matias Soulé sta diventando un caso in casa Roma. Doveva essere il grande colpo dell’estate, ma alla fine tra i numerosi cambi di allenatori è finito sempre più nelle retrovie: è passato dai 54′ in media a partita di De Rossi ai 38′ di Juric fino ai 9′ con Ranieri.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, nonostante i giallorossi non considerano la sua cessione, gli estimatori non mancano: in Italia piace a Fiorentina e Genoa, all’estero al Real Betis. Contro il Genoa per la prossima sembra destinato di nuovo alla panchina e non è da escludere che l’argentino possa chiedere di avere delle chance in qualche altra piazza.