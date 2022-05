Roma, Tiago Pinto: «Mkhitaryan non pensa all’Inter. Dybala? Sono coerente»

Il dg della Roma Tiago Pinto ha fatto il punto su alcuni temi di mercato che riguardano i giallorossi: le sue dichiarazioni

Tiago Pinto ha parlato a Dazn prima di Torino-Roma.

MKHITARYAN – «Abbiamo parlato sul tema del recupero per Tirana, non di altro. Lo conosco, conosco la sua professionalità e sono sicuro al 100% che non è vero che sta parlando con l’Inter. Sta pensando alla finale, per il mercato ci sarà tempo dopo».

DYBALA – «Sono sempre coerente. Abbiamo questa sfida oggi, parlare di mercato non aiuta affatto. Poi c’è la finale di mercoledì, poi per tre mesi potremo pensare al mercato».