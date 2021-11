Roma Torino, cinque minuti prima di annullare il rigore: svelato il motivo dell’attesa

Ci sono voluti ben cinque minuti di attesa prima di togliere il rigore alla Roma: svelato il motivo

Piccolo incidente all’Olimpico durante Roma-Torino. Al 36′ L’arbitro Chiffi assegna un calcio di rigore alla Roma per evidente fallo in area di Buongiorno su El Shaarawy. Abraham si incarica della battuta ma attende sul dischetto ben cinque minuti prima che l’arbitro convalidi il penalty.

Il motivo? Un blackout nella sede VAR di Lissone, dove non arrivavano le immagini e dove non potevano decretare se Abraham fosse in posizione di fuorigioco prima del calcio di rigore. Una volta arrivate le immagini ci sono voluti 60 secondi per tracciare le linee e annullare il penalty alla Roma.