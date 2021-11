Roma Torino, Rizzitelli: «Juric un maestro, la Roma deve essere cinica»

Il doppio ex Ruggero Rizzitelli ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Roma e Torino. Le sue parole

Ruggero Rizzitelli è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida fra Roma e Torino, che lo vede anche come doppio ex. Ecco le sue parole:

ROMA-TORINO – «Gara difficile per la Roma. Juric è un maestro della fase difensiva. La Roma per vincerla dovrà essere cinica, sfruttando le poche occasioni che arriveranno.»

ABRHAM-BELOTTI – «Abraham deve crescere. Gioca spesso spalle alla porta, deve andare a cercarsi di più gli spazi per giocare. Con la difesa del Torino non sarà facile. Belotti sta tornando lui, deve solo recuperare in pieno la fiducia nei suoi mezzi. L’infortunio gli ha fatto vivere un momento di grande difficoltà. Deve solo tornare a fare gol. E il Toro ne beneficerà.»

ZANIOLO – «La serata con lo Zorya è stata oro, gli serviva una partita così. Ha una forza devastante e quando ha spazio può davvero far male. Potrebbe beneficiarne anche Abraham con lui affianco. Mourinho lo ha stimolato con le panchine, facendogli capire che non ha il posto assicurato. »