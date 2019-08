Francesco Totti “bacchetta” Nicolò Zaniolo, che potrebbe ripercorrere le orme del grande campione della Roma

Francesco Totti, leggenda della Roma, ha parlato di Zaniolo ai microfoni di Rai Sport. Ecco le dichiarazioni sul numero 22 giallorosso, che può rivelarsi un futuro punto di riferimento del calcio italiano.

«Zaniolo deve rimanere con i piedi per terra, è un buon giocatore ma deve dimostrare tanto perché non bastano 5-6 partite per essere un top player. Deve fare la differenza e la farà sicuramente».