Roma, una bandiera da far sventolare. All-in su Pellegrini

Roma, si inizia a programmare il futuro: si punta all’unanimità su Pellegrini. A fine emergenza a lavoro per togliere la clausola

Considerato lo stop forzato, che sembra essere più lungo di quanto si potesse immaginare, la Roma inizia a programmare il futuro. E la squadra che verrà sarà costruita tutta intorno a Lorenzo Pellegrini, ultimo romano superstite in rosa.

La volontà è comune. In lui è stato individuato il giocatore perfetto che incarni lo spirito capitolino e presto si tornerà a parlare della sua situazione contrattuale. Attualmente in stand by a causa dell’emergenza sanitaria, il desiderio (comune) è di proseguire il rapporto insieme eliminando la pericolosa clausola sull’attuale contratto.