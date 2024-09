Roma, vittoria di cuore: sogno per Pisilli, è il nuovo idolo

L’analisi sulla vittoria ottenuta dalla Roma in rimonta contro il Venezia con il gol di Niccolò Pisilli. Tutti i dettagli in merito

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria ottenuta dalla Roma in rimonta contro il Venezia allo Stadio Olimpico. Un successo importante per Ivan Juric che ha ottenuto il secondo successo in altrettante partite in Serie A.

Tre punti per cui il croato deve ringraziare soprattutto Niccolò Pisilli, autore del gol partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In caso giallorossa rimane comunque la consapevolezza di dover migliorare e che per le prossime partite non potrà bastare solo il cuore.