Roma, Volpato: «Contento per il gol, Totti è come un fratello»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma, Cristian Volpato: «Sono contento per il gol. Totti è come un fratello». Il giocatore giallorosso è intervenuto a Dazn

Cristian Volpato , è intervenuto a Dazn, al termine della gara che lo ha visto protagonista della rete del 1 a 2 che ha riaperto il match contro il Verona terminato poi 2 a 2.

EMOZIONI PER IL GOL– «Sono molto contento per il gol ma dispiaciuto per il risultato. Sono entrato per cambiare la partita, qualcosa ho fatto”.

MOURINHO – «Mi ha detto di giocare semplice, poi ho segnato. Lui è un tecnico top, ha vinto tutto. Cerco di recepire tutti i suoi consigli».

TOTTI – «Non ho ancora visto il telefonino, lui è come se fosse mio fratello, mi dà tanti consigli».

RUOLO – «Sono un trequartista».

OBIETTIVI – «Io volevo debuttare ed ero già contento quando l’ho fatto anche se per soli 2’, ho provato sensazioni forti».