Roma, Wijnaldum: «Giocare contro il Feyenoord? per me è difficile»

Le parole di Wijnaldum sul sorteggio della Roma in Europa: «Il Feyenoord è un club che normalmente sostengo, ora dobbiamo eliminarlo dalla coppa»

Georginio Wijnaldum ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese NOS. Di seguito le sue parole sul suo arrivo alla Roma, sul sorteggio di Europa League e sull’infortunio.

ARRIVO ALLA ROMA – «Ho avuto la sensazione che mi volevano fortemente, Mourinho voleva che giocassi molto. Anche i compagni erano contenti del mio arrivo. Ho provato le stesse emozioni quando sono tornato dall’infortunio».

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – «Non sono stato contento del sorteggio. O meglio, c’è stata una sensazione di sì e no. Il Feyenoord è un club che normalmente sostengo, ora dobbiamo eliminarlo dalla coppa: per me è difficile. Dall’altra parte, è una partita piacevole da giocare. Ho già giocato contro il Feyenoord al Kuip con la maglia del PSV. All’epoca i suoi tifosi non erano molto contenti che me ne fossi andato. Ma ora quel sentimento è passato, credo. In Europa League c’erano avversari molto difficili e il Feyenoord era uno di questi. Ho guardato in parte il Klassieker di domenica, perché dovevamo giocare il derby».

INFORTUNIO – «Sono stato male per due giorni ma stranamente dopo è andata benissimo. Ho avuto una riabilitazione davvero piacevole. Sembrerà strano, ma dopo due giorni ero positivo e poi è stato davvero divertente e interessante. Ho imparato a conoscere meglio me stesso. Ho visto che in me c’è più di quanto pensassi. Come calciatore, gli infortuni fanno parte del gioco e si vede anche che non c’è solo il calcio. Mi sono allenato duramente e sono felice di essere tornato in campo».