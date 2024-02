Roma Women, tutto esaurito per la sfida con la Juve

Domenica pomeriggio in campo Roma Women-Juve: tutto esaurito allo Stadio Tre Fontane per lo scontro diretto

Domenica pomeriggio alle 16.00 la Roma Women accoglierà la Juve per lo scontro diretto della Serie A Femminile. Una sfida importante per la sorte della stagione delle due squadre: in caso di vittoria le padrone di casa mettono da parte altri punti per la fuga in solitaria in vetta al campionato. Le bianconere, dal canto loro, cercano la vittoria per portarsi a -2 dalle giallorosse.

🔥 Roma-Juventus è sold out!



Ci vediamo domenica 💛❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/CIEfAdACPi — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) February 1, 2024

Vista l’importanza della sfida lo Stadio Tre Fontane, che ospita le partite della squadra, ha registrato un tutto esaurito: un ottimo messaggio di partecipazione dei tifosi.