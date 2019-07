Sinergia tra Roma e Cittadella: dopo il rinnovo di Zan Celar coi giallorossi, arriva l’ufficialità del suo passaggio ai granata

Zan Celar e la Roma hanno formalizzato il rinnovo in giornata, per poi ufficializzare il prestito del giovane al Cittadella come preannunciato.

Ecco il comunicato dei granata: «L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Zan Celar. La giovane punta centrale, classe 1999, ha giocato nell’ultima stagione con la maglia della Roma Primavera».