La Roma blinda il suo baby gioiellino: Zan Celar rinnova il suo contratto con i giallorossi. Tutti i dettagli

La Roma comunica di aver rinnovato il contratto di Zan Celar attraverso il proprio profilo Twitter. L’attaccante sloveno classe 1999 vestirà la maglia giallorossa fino al 30 giugno 2023.

Il centravanti, autore di 28 gol in 27 presenze nell’ultimo campionato di Primavera, è stato girato in prestito al Cittadella in vista della prossima stagione.