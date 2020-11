Ci sono buone probabilità di rivedere in campo Nicolò Zaniolo ben prima degli Europei. Lo ha confermato lui stesso.

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo ed è pronto a bruciare le tappe per riprendersi dall’infortunio al ginocchio.

A confermarlo è stato lo stesso giocatore tramite la propria pagina Instagram rispondendo al commento di un tifoso («Ci vediamo agli Europei») ha affermato: «Ci vediamo molto prima…».