Roma, Zaniolo: «Gasati per Mourinho, un onore essere allenati da lui»

Nicolò Zaniolo ha parlato dell’arrivo alla Roma di José Mourinho e del recupero dall’infortunio

Nicolò Zaniolo, talento della Roma, in una intervista a SportWeek ha parlato a 360° del suo futuro in giallorosso. In una anteprima su La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha commentato l’arrivo nella Capitale di José Mourinho e non solo.

MOURINHO – «Siamo gasati, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora».

VACANZE E ALLENAMENTI – «Le mie vacanze saranno a casa con i miei, tra La Spezia e Porto Venere. Al mattino allenamento, al pomeriggio gli amici. Devo migliorare, lo so. Ma si diventa uomini anche sbagliando».

EUROPEO – «L’Italia viene prima di me. Ho capito la scelta del mister. Gioca chi se l’è meritato sul campo. Io sono stato mesi davanti alla tv. E ora sarò il loro primo tifoso».