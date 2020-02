Romagnoli: «Milan Genoa a porte chiuse? Partita inedita, daremo tutto»

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha parlato ai canali ufficiali rossoneri: il commento del difensore sulla sfida col Genoa

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Alessio Romagnoli ha presentato la sfida fra il Diavolo e il Genoa, che andrà in scena in uno Stadio San Siro deserto. Ecco le dichiarazioni del capitano.

PORTE CHIUSE – «Sarà una partita inedita per noi, sarà molto strano. Siamo abituati ogni domenica ad avere un pubblico molto caloroso e li ringraziamo per questo. Sicuramente si farà sentire la loro mancanza. Sarà un motivo in più per fare una grande partita e per cercare di portare a casa i tre punti. Giocare una partita a porte chiuse a San Siro non è facile. Sarà la mia prima volta, non mi era mai capitato in carriera. Dobbiamo essere bravi ad essere concentrati a dare tutto quello che abbiamo, e se non basta anche di più, per portare a casa la partita».

EMERGENZA CORONAVIRUS – «E’ una situazione un po’ critica. Voglio ringraziare a nome di tutta la squadra tutte le persone che stanno curando le persone affette da questo virus. Quello che noi possiamo fare è seguire le istruzioni che ci danno gli organi competenti. L’Italia è un paese forte, è sempre stato così e sempre lo sarà. La salute è la base di tutto per ogni persona, non solo per noi calciatori. La speranza è che giorno dopo giorno possa diminuire e che si possa giocare già dalla prossima partita con tutti i tifosi a fianco a noi».