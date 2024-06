Romania, Iordanescu si EMOZIONA: «Un SOGNO, sono emozioni UNICHE nella vita»

Le parole di Edward Iordanescu, ct della Romania, dopo la terza partita agli Europei 2024 contro la Slovacchia. I dettagli

Edward Iordanescu ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Slovacchia-Romania, gara degli Europei terminata 1-1.

PAROLE – «Sono cose che si vivono una volta nella vita. Grazie a tutti i tifosi, quelli che ci hanno fatto sentire a casa in tre partite e quelli a casa in Romania. Sono orgoglioso di essere romeno. Penso che tutti siano orgogliosi. È incredibile, speriamo di continuare così. Voglio congratularmi con i miei giocatori, abbiamo ritrovato lo spirito. Abbiamo rimontato anche oggi, ancora una volta, non ci arrendiamo mai. Giochiamo sempre con cuore, intelligenza, equilibrio e abbiamo dato tutto per vincere la partita. Eravamo organizzati, volevamo mostrare la nostra organizzazione, a questo livello devi correre molto, stare attento e reagire. Abbiamo reagito bene. C’è grande voglia e pressione, la pressione più grande viene dal voler premiare i tifosi per tutto quello che hanno fatto per noi».