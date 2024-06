Euro 2024: Lukaku capocannoniere... dei gol annullati! Sono già 3

Romelu Lukaku ancora sfortunato in questo Europeo: contro la Romania arriva la terza rete annullata in due partite

Romelu Lukaku, in un europeo in cui non è ancora arrivato il grande mattatore, finisce primo nella classifica dei gol annullati dall’inizio della competizione.

🚨🚨| GOAL: LUKAKU DOUBLES THE LEAD!!! Belgium 2-0 Romania pic.twitter.com/eiAsztJ3cB — CentreGoals. (@centregoals) June 22, 2024

a mano olha esse impedimento que anulou o gol do lukaku pqp eu defendo a tecnologia mas tão fazendo de tudo pra não ter gol pic.twitter.com/w8Y0ag7URT — central do martinelli | ted 🇧🇷 (@ctmartinelli) June 22, 2024

Dopo i due annullati contro la Slovacchia, è arrivato anche uno contro la Romania: su un assist di De Bruyne, Big Rom è partito un secondo di anticipo, finendo in fuorigioco per una questione di pochi millimetri, solo della punta dello scarpino.