Ronaldinho CRITICA il Brasile: «Non li guarderò, manca la GIOIA. Vi spiego...»

Le parole di Ronaldinho, ex attaccante brasiliano, sulle sue sensazioni verso la nazionale per la Copa America

Ronaldinho ha parlato al canale Youtube Cartoloucos delle sue sensazioni sul Brasile in Copa America. I verdeoro scenderanno in campo per esordire nel torneo martedì 25 giugno contro il Costa Rica. Nel girone D successivamente affronterà Paraguay e Colombia.

LE PAROLE – «Non guarderò nessuna delle loro partite. Gli manca tutto, lo spirito, la gioia, la dedizione? Dobbiamo giocare bene. Le cose non funzionano. Me ne andrò dal Brasile».