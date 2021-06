Ronaldo Coca Cola: perdita di 4 miliardi di dollari. Causa in arrivo?

Una perdita enorme per la Coca Cola, che a causa del gesto di Ronaldo in conferenza stampa ha perso circa 4 miliardi

Un gesto da quattro miliardi di euro. Cristiano Ronaldo, in conferenza stampa, ha messo da parte due bottigliette di Coca Cola, facendo sapere a tutto il mondo di non volere la bibita gassata, sponsor di Euro 2020, davanti a sé. Marca stima una perdita dell’1,6% per l’azienda, quotata in borsa. In termini economici si parla di una perdita di 4 miliardi di dollari.

Ora non è escluso che l’azienda statunitense decida di agire per vie legali, sanzionando quindi il portoghese.

