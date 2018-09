A tutto Ronaldo su Instagram che ha parlato della Juventus e del suo ambientamento in Italia, ma anche della partita di domani con il Napoli

Sorridente e disteso. Così si presenta Cristiano Ronaldo ai suoi milioni di followers che su Instagram hanno seguito minuto per minuto, parola per parola le dichiarazioni del portoghese. Ronaldo si è concesso qualche minuto di svago per parlare con i suoi tifosi spaziando dal suo ambientamento in Italia, alle prime sette partite con la Juve fino a discutere dei premi assegnati a Salah e Modric. «Sono qui per voi, per ringraziarvi con qualche parola per il sostegno che mi date sempre – ha esordito CR7 – siete sempre al mio fianco, continuate a supportarmi perché siete importanti affinché io lavori sempre al meglio, per essere il numero 1: quello è l’obiettivo. Ora sto riposando, domani abbiamo una bella partita contro una grande squadra, vogliamo vincere».

Domani il portoghese sosterrà il suo primo vero banco di prova. Il primo big match della stagione contro il Napoli di Ancelotti che dista solo 3 punti e Ronaldo, tra una risata e un’altra, si mostra carico e determinato: «Torino mi piace, è una città bellissima. Domani? Una giornata importante» Tutto in perfetto italiano, compreso il: «Vai a dormire!» di Douglas Costa. Lui ride e lo saluta, così come fa con Alex Sandro. Poi torna serio e commenta l’assegnazione del premio Puskas a Salah: «Il Puskas consegnato a Salah? Se lo è meritato, ha fatto davvero un bel gol. Certo, il mio era più bello ma il calcio è così: a volte vinci e a volte perdi. E poi io ne ho già uno di Puskas nella mia bacheca». Ha risposto a chi, in questi giorni, ha insinuato il fatto che il portoghese non avesse preso bene la decisone di consegnare il premio per il gol più bello dell’anno all’attaccante del Liverpool. E, a proposito di riconoscimenti, non manca anche un riferimento al suo ex compagno Modric: «Mi complimento con lui per il premio The Best».