Ronaldo, la carica dopo Udinese-Juventus: «Avanti così, tutti insieme» – FOTO

Ronaldo trova il gol contro l’Udinese, il campione portoghese dimentica una settimana delicata con questo post su Instagram

Dieci su dieci. La Juventus 2018/2019 è stata fin qui perfetta, Cristiano Ronaldo sembra essere il valore aggiunto ad una rosa già tra le più forti d’Europa. Ieri il campione portoghese ha trovato il quarto gol in Serie A nella vittoria esterna per 0-2 contro l’Udinese. La Juventus prosegue la marcia incontrastata in vetta alla classifica e si prepara alla sosta per gli impegni delle formazioni nazionali. Ancora una volta Cristiano Ronaldo in gol, stavolta alla Dacia Arena di Udine, con un sinistro imparabile che ha bucato i guanti di Scuffet.

Per il campione portoghese arriva il gol dopo una settimana certamente delicata, tra le accuse sul caso di violenza sessuale risalente al 2009 e la squalifica da scontare in Champions League. Le vicende extra campo non hanno però distratto l’ex Real Madrid, il quale ieri ha risposto sul campo con un gol e una prestazione più che sufficiente. A fine match, Ronaldo ha postato su Instagram il suo pensiero sulla sfida della Dacia Arena: «Avanti così, tutti insieme. Fino alla fine». Un messaggio in tinte bianconere per il 24esimo punto conquistato sui 24 disponibili.