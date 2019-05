Rosucci: «Rappresenteremo l’Italia con orgoglio e onore» – FOTO

Martina Rosucci ha parlato a pochi giorni dall’inizio del Mondiale Femminile. Le parole della giocatrice azzurra sul sogno italiano

Il Mondiale Femminile si avvicina e cresce l’attesa nelle azzurre. Martina Rosucci ha voluto affidare i suoi pensieri ad un lungo post pubblicato su Instagram che ripercorre i difficili mesi dell’infortunio e la paura di non essere in Francia con le sue compagne.

«23 ragazze rappresenteranno l’Italia nel Mondo.

Non c’è stato un giorno, non uno, dei miei ultimi difficili mesi in cui io non abbia visualizzato nella mia testa questo obiettivo.

Ho avuto paura, lo confesso. Paura di non riuscire a VIVERE quello che, dopo tanti anni di sacrifici, avevo conquistato sul campo con le mie compagne: il Mondiale. 23 ragazze rappresenteranno l’Italia nel Mondo. Lo faremo con orgoglio ed onore. E con tutta la nostra anima» ha scritto il centrocampista.