Ruben Neves dice no al Newcastle: «Sto bene in Arabia»

Le parole di Ruben Neves sul possibile ritorno in Europa al Newcastle: «Qui in Arabia Saudita sto bene, non voglio tornare»

Ruben Neves, passato in estate dal Wolverhampton all’Al-Hilal, ha parlato alla BBC dopo che nelle ultime settimane in Inghilterra erano aumentati i rumor su un possibile ritorno in Premier League al Newcastle. Di seguito le sue parole.

«Qui in Arabia sono molto felice. Mi sto divertendo e la mia famiglia si trova bene. Le voci di un mio possibile trasferimento al Newcastle penso siano nate dalla stessa proprietà (il fondo PIF) per il semplice fatto che ho già giocato in Premier, ma non tornerò».