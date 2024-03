Rubiales, chiesti due anni e mezzo di carcere per il bacio a Hermoso - Calcio News 24

Le ultime notizie sul caso Rubiales-Hermoso vedono la procura del Tribunale nazionale spagnolo chiedere due anni e mezzo

Emergono novità sul caso Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, e Jennifer Hermoso, la calciatrice baciata proprio da Rubiales durante la premiazione della Coppa del Mondo.

La procura del Tribunale nazionale spagnolo avrebbe chiesto due anni e mezzo di carcere per il bacio che era appunto non consensuale e per le presunte pressioni a cui l’atleta è stata sottoposta. Rubiales è stato accusato di aggressione sessuale e di coercizione