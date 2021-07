Rubiales: «Italia-Spagna? Gravina mi disse che meritavamo noi»

Luis Rubiales, presidente della Federazione Spagnola, ha svelato un retroscena dopo la sfida contro l’Italia ad Euro 2020. Le sue parole

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio Spagnola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli sulla gara contro l’Italia ad Euro 2020.

«Gravina mi disse che meritavamo noi di passare. È un gruppo spettacolare, per qualità umana e calcistica. Nessuno ha segnato quanto la Spagna, né ha controllato tanto il gioco o creato tante occasioni. L’età media è bassa, e non c’è una partita in cui non siamo stati superiori. Abbiamo una nazionale top, un ct top, un direttore sportivo top».