Rudiger: «Convinto da Ancelotti, il Real Madrid è uno spettacolo». Le dichiarazioni del centrale tedesco

Antonio Rudiger ha parlato da nuovo difensore del Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni.

REAL MADRID – «Sono grato di essere qui. È come se stessi sognando, ma invece è reale e provo un immenso piacere di essere qui. Non ho mai visto niente di simile prima, il Real Madrid è semplicemente spettacolare, mi eccita e non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Ho sempre detto che la Champions è la competizione del Real Madrid, perché è in questa che si vede il suo vero volto».

ANCELOTTI – «Per il mio approdo qui ha giocato un ruolo fondamentale l’allenatore, Carlo Ancelotti. Dopo aver parlato con lui, mi era chiaro che voleva che io venissi al Real Madrid. Per me è un grande onore lavorare con Ancelotti. Sono convinto di poter ancora imparare molto di più da lui e spero mi aiuti a vincere un’altra Champions League».