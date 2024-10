Sabatini: «I Friedkin non hanno capito Roma. Inter? Nella mia carriera mi pento di una cosa…»

Le parole di Walter Sabatini, ex dirigente sportivo, sul momento della Roma e l’avventura all’Inter. Tutti i dettagli in merito

Walter Sabatini ha parlato a Il Messaggero in vista di Roma-Inter.

FRIEDKIN – «Agli stranieri va dato tempo per ambientarsi, anche se mi pare che alla Roma non abbiano capito dove sono, come non l’hanno capito i Friedkin. Non hanno mai parlato con la gente, è un atto di un’arroganza insopportabile».

DE ROSSI – «Io non l’avrei mai cacciato. Se lo richiamassero farebbero male sia per Juric che per Daniele: tornerebbe nello spogliatoio depotenziato. Mourinho? Di benefici francamente non ne ho visti, a parte la vittoria di una coppa».

INTER – «All’Inter ho voluto fortemente Bastoni, la cazzata è essermene andato. Sono stato un coglione incommensurabile, non si lascia l’Inter. Alla Roma credo di aver fatto diverse cose buone, ma non sta a me dirle. E sono stato costretto ad andare via».

ULTRAS – «Non ho mai avuto problemi, ma l’ho sempre visto come un rischio. E mi sembra eccessivo il saluto alla curva: i tifosi vanno rispettati, ma anche quelli in altri settori dello stadio».