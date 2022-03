Sacchi sul Milan: «Le idee contano più dei soldi»

Sacchi: «Milan, le idee contano più dei soldi. Io firmai in bianco». L’intervista all’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi parla così del modello Milan a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

Le sue parole: «Bene così, le idee contano più dei soldi. Dovrebbe esserci una regola che dice alle società: non si possono fare debiti. Per essere competitivi è importante avere intuizioni, passione, spirito di sacrificio. Ma in Italia siamo rimasti alla furbizia come qualità principale.(…). Qui da noi bisogna vincere a ogni costo, anche facendo debiti, anche giocando male, anche fregando l’avversario. Ma non è giusto. In Spagna, ambiente che conosco bene, se vinci giocando male, il pubblico ti fischia: l’ho provato sulla mia pelle. In Italia, invece, ti applaudono. E la colpa, credetemi, di tutti: presidenti, dirigenti, allenatori, giocatori, tifosi e giornalisti. Con questo andazzo, però, non si cresce: bravo il Milan che ha invertito la rotta e sta cercando di diventare una squadra di livello internazionale attraverso il rispetto di banali regole economiche, che applicherebbe ogni buon padre di famiglia».

