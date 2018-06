Sagna non molla il Benevento, si lavora per il rinnovo

Bacary Sagna non ha nessuna intenzione di lasciare il Benevento nonostante non sia stata raggiunta la salvezza. Il giocatore lavora per il rinnovo del contratto e le parti sono sempre più vicine

Bacary Sagna ha vestito maglie molto pesanti nella sua carriera a partire da quelle di Arsenal e Manchester City. Il terzino ha giocato 65 partite con la Nazionale francese e nella sua bacheca può contare una Coppa di Francia, una FA Cup e una English Football League Cup. Quando l’estate scorsa Sagna si è trasferito a Benevento a parametro zero in molti hanno storto il naso alla notizia ma la verità è che il giocatore in Campania sembra aver trovato la sua dimensione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore francese intende vestire la maglia giallorossa anche in Serie B e il feeling con la dirigenza e la tifoseria non è mai stato così forte. Sagna ha intensificato i contatti per il rinnovo e la sua permanenza al Benevento anche nella prossima stagione si fa sempre più concreta.

«In un’era in cui il calcio è diventato più un business, Benevento rappresenta il cuore e l’anima di ciò che dovrebbe essere una squadra di calcio. Passione, cuore, speranza, gioia, amore e una filosofia allineata a quella del mio modo di pensare nella vita. La mia mossa potrebbe sorprendere molti, ma sono sicuro al cento per cento che mi unisco al club giusto, per le giuste motivazioni», aveva dichiarato Sagna all’epoca del suo trasferimento nel Sannio. Quest’anno il terzino francese ha raccolto 13 presenze in Serie A condite da un gol contro l’Udinese.