Sala: «Entro due settimane il Milan presenterà il progetto per il nuovo stadio»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha affermato che entro un paio di settimane il Milan presenterà il progetto per il nuovo stadio

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha affermato a margine dell’inaugurazione di Casa Fabrizio Frizzi che entro un paio di settimane il Milan presenterà il progetto per il nuovo stadio.

PAROLE – «Il Milan, nella documentazione che anche io ho più o meno visto, ha una serie di ipotesi, credo sei o sette per un eventuale stadio nell’area La Maura dell’ex Ippodromo. Ma in realtà, il progetto va presentato e non su uno schizzo. Si sono impegnati a farlo in un paio di settimane. Presenteranno delle metrature, cosa ci voglio fare. per me una cosa decisiva quanto verde rimane e che tipo di parco si può creare. Pensate a quante domande. Che tipo di parco? Quanti ettari? Pubblico? Chi lo gestisce? Per cui queste sono le cose sui cui bisognerà confrontarsi».