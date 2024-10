Indagini Curve Milano, Sala: «Un PROBLEMA per la nostra città. Ecco cosa BISOGNA FARE»

Sala, Sindaco di Milano, ha commentato le ultime vicende che hanno portato agli arresti di alcuni leader della Curva Nord dell’Inter

Sala, al margine a margine della presentazione del 10° Osservatorio Nazionale dello stile di vita sostenibile di LifeGate, ha commentato la vicenda riguardo l’indagine sulla Curva Nord dell’Inter e sulla Sud del Milan. Queste le sue parole ai giornalisti presenti.

SULL’INDAGINE – «Molto male quello che è successo, molto bene però quello che sta facendo la Procura. È chiaro che è una situazione che va raddrizzata rapidamente perché era nell’aria che ci fosse qualcosa che non andava. Queste indagini hanno portato a scoprire una serie di questioni che sono ovviamente un problema per la nostra città e per il nostro Paese. Quindi grande attenzione a quello che sta succedendo».

SUL COMMISSARIAMENTO – : «Rispetto all’ipotesi commissariamento, ricordiamo che noi abbiamo avuto per un certo momento la Fiera in condizioni analoghe e oggi è in una situazione splendida. Per cui ci si passa attraverso i problemi».