Salah esce allo scoperto: «É stata la mia ultima contro il City ad Anfield»

Mohammed Salah esce allo scoperto dopo la vittoria del Liverpool contro il Manchester City: ecco cosa ha detto sul suo futuro

Mohammed Salah, dopo la vittoria del Liverpool con il City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK. L’esterno egiziano ha rivelato che questa sarà la sua ultima partita contro il City nello stadio di Anfield: a scadenza di contratto con i Reds e con il rinnovo in alto mare, è quindi ormai quasi certo il suo addio a giugno. Di seguito le sue parole.

«Anfield? È molto speciale. (L’atmosfera, ndr) Non la do per scontata. Mi sto godendo ogni minuto qui, mi sento come a casa. È sempre una sensazione speciale segnare ad Anfield e vincere le partite. Il mio futuro? Onestamente, è nella mia testa. Finora, questa è l’ultima partita che giocherò col Liverpool contro il Manchester City, quindi volevo solo godermela. L’atmosfera era incredibile, quindi mi godrò ogni secondo qui. Speriamo di vincere il campionato e poi vedremo cosa succederà»