Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha commentato le voci relative al suo futuro. Le dichiarazioni ai microfoni di TV2

«Se lo chiedete a me dico che voglio rimanere più a lungo possibile, ma come ho già detto il futuro è nelle mani del club. Darò sempre il 100% fino all’ultimo minuto in cui giocherò per questa società. E lo farò per le persone che mi mostrano amore».