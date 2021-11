Salernitana, Bonazzoli: «La squadra c’è. Pareggio importante»

Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, ha parlato al termine del match pareggiato con il Cagliari

Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, ha parlato al termine del match pareggiato con il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

IL GOL – «Siamo stati in piedi tutti. È un risultato importante, non facile, in un campo ostico come questo di Cagliari. Io credo molto, so che qualcuno mi ha regalato un dono che si è trasformato in sogno. Non abbiamo mai mollato, possiamo dare del filo da torcere a tutti. Dobbiamo solo crederci».

LA SQUADRA – «La Salernitana c’è. Siamo spinti da un pubblico che non ci lascia mai. Siamo un gruppo che ha qualche difficoltà ma abbiamo il dovere di far sognare».