Salernitana, Colantuono: «Ci mancano i gol. Dobbiamo crescere»

Colantuono è intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine della gara tra Lazio e Salernitana: ecco le parole del tecnico granata

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato al termine della gara contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

CRESCITA DELLA SALERNITANA – «Dare una valutazione sulla crescita della squadra quando giochi contro la Lazio è difficile. Qualcosa abbiamo fatto vedere, ma i biancocelesti hanno giocatori forti in tutte le fasi di gioco. La squadra però non mi è dispiaciuta».

POCHI GOAL – «A noi mancano i goal, segnare è la cosa più importante. Poi non siamo stati neanche fortunati, sia oggi che col Napoli abbiamo avuto diverse occasioni, oggi abbiamo preso due legni. Però dobbiamo crescere sotto questo aspetto, anche se contro squadre del nostro livello abbiamo fatto almeno due reti».

MODO DI STARE IN CAMPO – «Sul nostro modo di stare in campo ci stiamo anche lavorando anche se ora siamo contati e certe scelte non posso farle. Coulibaly è rientrato dopo un mese di stop, eravamo corti. Ribery ci serve per cucire il gioco, a centrocampo non abbiamo un regista. Ho messo le due punte perchè se vieni all’Olimpico per essere conservativo perdi ugualmente. Cercare di proporre può darti una piccola chance. Quando recupereremo tutti vedremo che scelte fare».