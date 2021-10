Salernitana, ds Fabiani: «Derby col Napoli orgoglio per il Sud»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato in vista del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato in vista del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

SALERNITANA NAPOLI – «Speriamo che domenica non venga meno lo spettacolo. Siamo dispiaciuti perché non sarà concesso ai tifosi del Napoli di venire a Salerno. Il calcio è fatto anche di sfottò tra tifosi, però pazienza. Speriamo sia un bello spot. Siamo consapevoli che sarà dura contro il Napoli, avvertiamo anche diverse assenze. Avremmo potuto avere qualche punto in più, ma affrontiamo questo derby che è un orgoglio per tutto il Sud. Sarà una gara aperta tatticamente, Colantuono non farà di certo catenaccio e ci sarà spazio per le buone giocate. Il Napoli è una compagine di tutto rispetto ed un minimo di attenzione in più ce l’avremo. Il bello del calcio è che è imprevedibile, quindi sarà una gara tutta da vivere e ci tengo a rimarcare che l’orgoglio nostro è aver riportato a Salerno questo derby».