Salernitana, Fabiani: «Speriamo di avere presto un presidente. E la salvezza...»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato della situazione del club granata dentro e fuori dal campo

Ai microfoni di SeiGranata, il ds della Salernitana Angelo Fabiani ha fatto il punto della situazione.

DICHIARAZIONI – «Sulla cessione della società, il termine ultimo del 31 dicembre si avvicina e credo che le manifestazioni di interesse saranno valutate già in questo momento. Ora bisogna solo avere pazienza e dare fiducia ai calciatori. Ci auguriamo che presto ci sia un presidente che possa programmare e rinforzare la squadra. La Salernitana poteva comunque fare qualcosa in più ma sono convinto che quando saranno tutti disponibili potrà dare del filo da torcere, soprattutto in casa grazie alla tifoseria. Non credo che le questioni societarie possano influire su rendimento dei calciatori. Sono convinto che alla fine la Salernitana riuscirà a salvarsi».